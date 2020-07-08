Турция провела успешные испытания первой отечественной морской ракеты (ВИДЕО)

«Ракета Atmaca успешно поразила цель на расстоянии чуть более 200 км, отлично выполнив свои функции. В ближайшем будущем она поступит на баланс Турецких вооруженных сил», — написал Демир.

Ожидается, что турецкие военные получат ракету Atmaca, изготовленную турецким производителем Roketsan до конца 2020 года. Она заменит выпушенный в США Harpoon.

По данным местных СМИ, Atmaca является высокоточной противокорабельной баллистической ракетой дальнего радиуса действия, которая может быть интегрирована в патрульные катера, фрегаты и корветы.

Ранее в мае журнал Forbes сообщил, что новый лёгкий турецкий авианосец TCG Anadolu поступит на баланс военных в этом году и позволит кардинально преобразить военно-морские силы страны.

Авианосец оснащён большой вертолетной посадочной палубой и может размещать несколько самолетов, 4 ударных вертолёта «Атак», 8 военно-транспортных вертолётов, 2 вертолёта Seahawk и 2 ударных БПЛА. Кроме того, судно обладает амфибийными возможностями, которые повысят способность военных Турции проводить зарубежные операции, отмечает Forbes.

Anadolu в настоящее время находится на стамбульской верфи Седеф и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию военно-морским флотом Турции в этом году раньше, чем планировалось изначально.