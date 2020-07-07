Суд арестовал советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова на два месяца

Лефортовский суд Москвы арестовал до 6 сентября подозреваемого в государственной измене бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 30 суток», — огласил решение судья Сергей Рябцев.

Фото: Алексей Белкин

Сафронов будет содержатся в СИЗО «Лефортово». Сторона защиты Сафронова намерена обжаловать его арест.

Адвокат Иван Павлов

Адвокат подозреваемого сообщил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. По версии следствия, Сафронов передавал секретную информацию чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Преступление, которое, по версии следствия, совершил Сафронов, произошло в 2017 году, когда он работал в газете «Коммерсант». Сафронов совершил преступление из корыстных побуждений. Дело Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и Африку спецслужбам Чехии.

Сам бывший журналист отрицает вину, ФСБ настаивает на его аресте. Перед зданием Лефортовского суда Москвы собрались несколько десятков журналистов, некоторых из них задержала полиция.

Сотрудники ФСБ задержали Сафронова сегодня утром около его дома. Его подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ). Сообщается, что задержание не связано с текущей работой Сафронова и его журналисткой деятельностью.

По данным ФСБ, Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ. Материалы уголовного дела засекретили. Суд постановил провести заседание в закрытом режиме со ссылкой на наличие тайны следствия.