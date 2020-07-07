В аэропорту Барнаула сотрудники задержали сотрудничавшего террористами мигранта

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю в аэропорту Барнаула задержала мигранта, активно сотрудничавшего с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и собиравшегося лететь к «братьям-моджахедам» в зону боевых действий. Правоохранители установили, что он собирал данные о местах скопления людей в Барнауле. Ему уже предъявлено обвинение в подготовке к участию в деятельности террористической организации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, предварительно было установлено, что 22-летний иностранец проживал в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность. Он установил контакт с лицами за рубежом, подозреваемыми в причастности к деятельности упомянутой террористической организации. В ходе активной переписки обвиняемый выразил желание примкнуть к рядам террористов и выехать в зону боевых действий. Вместе с тем за денежное вознаграждение он собирал и пересылал данные о местах массового скопления людей в Барнауле. В частности, он делал для своих «кураторов» детальные фотографии зданий с привязкой к местности. Более того, он организовал и активировал скрытый канал связи в Сети, который должен был быть использован для координации террористической деятельности. Молодой человек пояснил, что сделал это осознанно и целенаправленно для связи с «братьями-моджахедами».

Следственным отделом УФСБ России по Алтайскому краю в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Ему уже были предъявлены обвинения. По ходатайству следователя он заключен под стражу на два месяца.