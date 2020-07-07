Кабмин утвердил постановление о ваучерах вместо возврата денег за авиабилеты

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Российское правительство утвердило постановление о возможности авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денежных средств за авиабилеты, сообщается на портале правовой информации.

Согласно постановлению, авиаперевозчик получит право предоставить авиабилет с измененной датой, временем и маршрутом в течение трех лет или вернуть стоимость билета пассажиру.

В случае наступления чрезвычайной ситуации, угрозы ее возникновения и введении режима повышенной готовности, авиакомпания может отменить рейс и вернуть пассажиру средства. При отказе пассажира от перелета перевозчик также обязан вернуть ему деньги.

Поясняется, что данная мера нужна для того, чтобы избежать банкротств авиакомпаний.

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