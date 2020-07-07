Названа группа крови, которую больше всего любят комары

Объяснение принципов выбора комарами «жертвы» нашла группа ученых. Как сообщают специалисты, эти существа – любители самой популярной группы крови в мире – первой. Чуть меньше комарам нравится кусать людей со второй группой крови.

Но все же группа крови – это не единственный показатель, который влияет на предпочтение этих насекомых. По мнению доктора Николя Бауманна-Блэкмора, если рядом посадить двух людей, жертвой комара станет тот, у которого выше температура тела. К повышению температуры может привести генетика, недавняя физическая активность, болезнь или беременность.

Удивительно, но привлечь комаров может так же цвет вашей одежды. Поэтому, собираясь на прогулку в парк или лес лучше отказаться от вещей черного, темно-синего или красного цветов.

Интересным зафиксированным фатом, что влияет на увлеченность комаров человеком, есть то, пил ли он пиво. Кровь выпившего этот напиток почему-то нравиться этим существам. При этом такое подтвержденное учеными явление нельзя объяснить больше никакими вышеперечисленными факторами.

Также ученые не рекомендуют использовать средства для обработки от комаров, поскольку укус насекомых может вызвать сильную аллергическую реакцию. Прежде чем использовать какой-то спрей или крем, нужно протестировать его на небольшом участке кожи и убедиться, что не будет аллергической реакции.