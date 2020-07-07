Ученый, предсказавший пандемию COVID-19, сделал новый прогноз

Ученые спрогнозировали, что на протяжении нескольких следующих лет может возникнуть новый коронавирус. Отличаться от распространённого сейчас он будет тем, что сможет передаваться от животного к человеку. Серьёзность новой вспышки ученые пока оценить не могут, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Такое заявление сделала группа ученых с Сингапура. По их данным на протяжении десяти лет есть угроза возникновения нового опасного коронавируса. К чему приведет человечество заражения новым типом вируса, что может снова начать пандемию, ученые сказать не могут. «Абсолютно точно стоит ожидать распространение нового коронавируса. Вопрос в том, когда? Другая неопределенность заключается в том, будет ли это большая или маленькая вспышка», – сообщил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа. По мнению самого профессора, предсказать время начала новой вспышки и то, какой ущерб она нанесет человечеству – пока невозможно. А ученые уже начинают волноваться из-за того, что возможно заражение SARS-CoV-2 от человеку к животному и наоборот. Имя этого ученого известно многим из-за того, что именно Ван Линьфа ещё в 2013 году предсказал пандемию и назвал страны, которые окажутся в зоне сильной угрозы. По его словам, «наиболее пессимистичной выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые живут во многих местах». И теперь, предвидевший ещё в 2013 году страшную эпидемию, которая забрала много жизней и от которого нет лекарства, профессор, убежден, что на протяжении следующего десятилетия человечеству нужно опасаться новой угрозы. COVID-19 стал третьим коронавирусом, который передается от животных к людям. Первая эпидемия подобного плана была в 2003 году – эпидемия вируса SARS, вторая – в 2012 году, эпидемия вируса MERS. Предсказанная Ван Линьфа пандемия в 2013 году, была уже третьей.