Зарубежные эксперты: о серьезных заболеваниях могут рассказать глаза и волосы на теле

Небольшие проблемы с глазами и волосами порой могут сигнализировать о серьезных заболеваниях. Например, о сахарном диабете, недугах щитовидной железы, поликистозе яичников у женщин.Если быть внимательными к своим глазам, обращать внимание на рост «растительности» на теле, можно вовремя заподозрить состояние, которое может угрожать не только здоровью, но и жизни.

На что стоит обратить внимание, выступая домашним «диагностом», рассказали эксперты издания Hindustantimes.

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Покрасневшие глаза – проблема, знакомая многим современным людям, которые проводят много времени за компьютером. Они появляются также как следствие переутомления и недосыпа. Но, говорят индийские медики, иногда покрасневшие глаза могут «сигналить» о развитии сахарного диабета.

В этом случае надо присмотреться к глазным сосудам – они не только станут кроваво-красными, но и будут выглядеть, словно разбухшие.

Белые кольца вокруг радужной оболочки глаз зачастую могут указывать на повышенный уровень холестерина. А он, если не привести уровень в норму, может грозить развитием атеросклероза, сердечного приступа или инсульта.

Сухость глаз, если она не вызвана длительной работой за компьютером, нередко указывает на ревматоидный артрит, волчанку, болезни щитовидной железы.

«Ночная слепота», когда при тусклом освещении зрение резко падает и человек почти ничего не видит, говорит о том, что у больного возник дефицит витамина А. Морковь, капуста, шпинат при регулярном употреблении помогут избавиться от этой проблемы.

Обязательно стоит обращать внимание на «характер» так называемой растительности на теле. К примеру, если начали выпадать брови, причины могут крыться в проблемах со щитовидной железой.

Активный рост волос на теле у женщин часто предупреждает об избытке в организме мужских гормонов либо о развитии поликистоза яичников.

При появлении любого из этих симптомов стоит обратиться к врачу и выяснить причину своего состояния. Предупредить развитие болезни — самое важное, что может сделать человек для своего здоровья.

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