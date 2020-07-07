Российские учёные открыли древнее царство Маргуш

Сенсацией века можно назвать открытие, которое совершили российские ученые в Туркмении. Уникальная культура, исчезнувшая четыре тысячелетия назад, может изменить наши представления об истории Древнего мира.Если вас попросят назвать древнейшие цивилизации, вы наверняка вспомните Египет, Междуречье, Индию, Китай. Ответить на вопрос, где и когда зародилась первая в истории мировая религия, уже сложнее. Впрочем, и с «простым» заданием все не так однозначно. Легенда отечественной археологии профессор Виктор Иванович Сарианиди уверен: в песках Туркмении он обнаружил еще одну древнейшую цивилизацию, а заодно и место, где существовали культы, спустя века составившие основу первой мировой религии – зороастризма.Чтобы разобраться в этих вопросах, мне предстояло отправиться в столицу древнего царства Маргуш, куда меня пригласил профессор Сарианиди. Путь неблизкий даже по сегодняшним меркам. Нужно было добраться самолетом до Ашхабада, пересесть на внутренний рейс до города Мары и там искать транспорт до археологической экспедиции. Мары – древнейший город Туркмении, дальний потомок той самой страны Маргуш.Радиоуглеродная датировка артефактов, обнаруженных в песках Туркмении, показала рекордный возраст неизвестной цивилизации – 2300 лет до нашей эры.– Куда ехать, брат? – живо интересуются таксисты на подержанных японских автомобилях.– Гонур-депе знаешь? Вот туда и надо, – отвечаю.– Гонур знаю, как ехать – нет, – качали головами извозчики и растворялись в знойном воздухе. Надежда на скорое продолжение поездки тоже таяла на глазах. «Я знаю дорогу, отвезу за 100 манат», – догнал меня водитель на старом, побитом уазике. За билет на самолет из Ашхабада я заплатил вдвое меньше, но пришлось согласиться на условия моего «караванщика», ибо выбирать было не из чего. Три часа по деревушкам, бездорожью и барханам одной из величайших пустынь мира – и в поле зрения появились крыши палаток археологической экспедиции. В этих раскаленных песках я проведу неделю в поисках ответа на вопрос: что такое таинственная страна Маргуш?Шлиман, Картер, Сарианиди. Виктор Сарианиди, глава экспедиции и ее бессменный руководитель на протяжении без малого сорока лет, один из самых удачливых археологов в мире. На его счету два открытия мирового значения, по уровню сопоставимые с обнаружением Трои Шлиманом и гробницы Тутанхамона Картером. В далеком 1978 году, принимая участие в советско-афганской экспедиции, Сарианиди отыскал богатейшее неразграбленное захоронение, которое мир знает как «золото Бактрии». Находки были переданы афганскому правительству и спрятаны в одном из банков. Теперь коллекция путешествует по миру, собирая аншлаги на выставках во многих странах. Имя Сарианиди лишь упомянуто, а про успех советско-афганской археологии вообще нет ни слова ни в брошюрах, ни в каталогах выставок.Второй раз Виктору Ивановичу повезло в песках Каракумов. Никто не предполагал, что именно там будет раскрыта великая тайна, которая, возможно, заставит переписать историю Древнего мира.Маргуш, или по-гречески Маргиана, – полумифическая страна, о которой впервые стало известно из пары строчек, высеченных на знаменитой Бехистунской скале по распоряжению персидского царя Дария I: мол, в стране Маргуш было неспокойно, и я ее усмирил. Еще одно упоминание о Маргуше встречается в священной книге зороастризма – Авесте: в ней говорится, что в стране Моуру исповедуют зороастризм. Но бывает достаточно и двух строчек, чтобы начать исследование.По словам профессора Сарианиди, Гонур он нашел случайно. Отталкиваясь от слова «Маргуш», востоковед академик Василий Струве в 1946 году определил в общих чертах расположение загадочной страны. Название реки Мургаб также подсказывало ученому, что Маргуш находился поблизости. По его рекомендации Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция под руководством профессора Михаила Массона начала вести раскопки здесь, недалеко от реки, сильно южнее Гонура, хотя старики чабаны говорили, что керамика попадается на севере.«Почему же тогда мы не идем на север?» – донимал студент Сарианиди своего профессора во время практики в Каракумах. «Ну что вы, там одни пески. Какая цивилизация, если нет воды?!» – был ответ.«И так дела обстояли до 1950-х годов, когда были найдены первые поселения в древней дельте реки Мургаб: Тахирбай и Тоголок. В 1972 году мы заканчивали работы на Тахирбае и по случаю окончания археологического сезона крепко выпили. Ну а утром, с большого похмелья, я предложил нашему антропологу проехать километров десять к северу в пустыню и наткнулся на холм, усыпанный битой керамикой. Это и был Гонур», – как анекдот рассказывает Сарианиди про свое открытие.Радиоуглеродная датировка артефактов показала рекордный возраст неизвестной цивилизации – 2300 лет до нашей эры. Развитая культура, существовавшая параллельно с Древним Египтом, Месопотамией, цивилизацией Хараппы и Мохенджо-Даро, культура, обладавшая всеми признаками уникальной цивилизации, обнаружена в песках Туркмении!Пока, правда, не найдена главная составляющая любой цивилизации, которая и делает ее уникальной, – собственная письменность. Но то, что уже обнаружено в Гонуре, впечатляет: глиняные и керамические сосуды, золотые и серебряные украшения, а также уникальная мозаика с элементами живописи, которая нигде, кроме Гонура, пока не встречалась.На некоторых глиняных сосудах попадаются символы, предназначение и смысл которых не ясны. Профессор Сарианиди не отказывается от мысли, что будет обнаружен и маргушский алфавит.Найдены цилиндрические печати из Месопотамии и квадратная печать из Хараппы. Это свидетельствует о связях Маргуша с влиятельными соседями, а также о том, что эти государства его признавали. Надо сказать, что Маргуш был удачно расположен на пересечении торговых путей из Месопотамии и Хараппы, а, поскольку Шелкового пути еще не было, именно через маргушские территории доставлялись ценнейшие лазурит, олово и бронза из соседних стран.Дворец-храм. Утром следующего дня я отправляюсь на место раскопок. Это – Гонур, духовный центр древнего государства Маргуш. Уже через несколько часов после восхода в пустыне нещадно палит солнце и дует обжигающий ветер: очень сложно поверить в то, что когда-то тут была столица процветающего государства. Сейчас здесь живут только птицы, змеи, фаланги, скарабеи и ящерицы-круглоголовки, но четыре с лишним тысячи лет тому назад тут кипела совсем другая жизнь.Остатки сооружений из саманного кирпича, поднимающиеся максимум на метр из земли, мало что говорят неподготовленному человеку. Без помощи специалиста трудно определить границы зданий и их назначение.Центральное место в городе занимает царский дворец, который выполнял и функции святилища. Интересно, что жилым покоям дворца отведено совсем немного места, в них размещались только царь и его семья – ни одному аристократу не разрешалось жить во дворце.Основную территорию дворца занимает ритуальный комплекс с бессчетным числом святилищ. Уже найдены святилища воды и, конечно, огня, который, судя по всем признакам, был основой ритуалов жителей Маргуша.Большие и малые ритуальные двухкамерные печи есть не только во дворце, но и в каждой постройке города, включая сторожевые башни крепости. Анализ находок показывает, что это не декоративные элементы интерьера: в одной камере разводили огонь, а в другой, отделенной от пламени невысокой перегородкой, – в духовке (да, знакомое слово духовка связано именно со словом «дух») готовили жертвенное мясо. Кровь из жертвенного мяса не должна была касаться священного огня – у зороастрийцев подобное осквернение пламени каралось смертью.В городе было обнаружено несколько сотен таких печей, и даже через более чем четыре тысячи лет столь внушительное число вызывает мистический трепет. Для чего столько печей? Каково их предназначение? И откуда брали топливо для поддержания священного пламени в Храме огня? В четырех открытых очагах здесь постоянно горел довольно сильный огонь.Об этом свидетельствует анализ глины со стенок очагов. Для чего горел этот вечный огонь? Вопросов гораздо больше, чем ответов.Сердце Маргуша. «Вот главное место Гонура – тронный зал, который мы попытались частично восстановить. Мы полагаем, что здесь у правителя проходили важные встречи и светские ритуалы, – говорит Надежда Дубова, заместитель профессора Сарианиди, которая уже десять лет работает на этих раскопках. – Но, к сожалению, мы не имеем возможности законсервировать все, что откопали, и бесценный памятник постепенно разрушается».Главные враги глиняных городов древности – дождь и ветер: вода вымывает грунт из фундамента, а ветер сравнивает кирпичи с землей. Конечно, если бы строители использовали обожженный кирпич, то здания дошли бы до наших дней в лучшем состоянии, но времени на производство такого строительного материала ушло бы несоизмеримо больше, чем на изготовление саманных кирпичей. Для них нужны лишь глина да солома – как говорится, только добавь воды и оставь высохнуть на солнце. А ведь для возведения крепости и дворца в Гонуре требовалось изготовить несколько миллионов кирпичей! Да и топливо древние гонурцы скорее употребили бы на поддержание священного огня в печах, чем на доводку кирпичей.

Можно ли восстановить образ жизни таинственного Маргуша? Именно этим занимаются сейчас ученые. Уже известно, что жители древнего поселения были земледельцами и скотоводами, выращивали виноград, сливы, яблоки, дыни, пшеницу, ячмень, просо… Но Гонур – и это доказывают раскопки – был прежде всего религиозным центром государства и его некрополем.Как любой индус желает умереть в Варанаси, так и житель древнего Маргуша, видимо, хотел быть погребенным в Гонуре. Сейчас обнаружено более четырех тысяч захоронений, но уцелели далеко не все: многие были уничтожены при прокладке местного канала.Город-кладбище. Что еще мы знаем о загадочной древней стране? Как уверяют ученые, климат четыре тысячелетия назад был примерно такой же, но в какой-то момент исчезло то, что позволяло городу существовать больше тысячи лет, – река. Гонур был расположен в дельте реки Мургаб, которая разделялась на множество рукавов. Постепенно река ушла, и люди были вынуждены последовать за ней – старое русло и город опустели. Новый город, Тоголок, был построен в 20 километрах от Гонура. В наше время там были проведены раскопки и найдены жилые дома и крепость, домашняя утварь и украшения.А из четырех с лишним тысяч захоронений, открытых на данный момент в старом сердце Маргуша, около четверти относится ко времени, когда люди покинули этот город. Видимо, Гонур еще долго оставался центром религиозного паломничества и погребальных ритуалов. Из всех могил, исследованных в Гонур-депе, около 5 процентов принадлежало высшей знати, 10 процентов – бедноте, а 85 процентов – среднему классу, что отражает очень высокий уровень жизни в государстве.Я брожу по лабиринту огромного погребального комплекса и не могу найти выход, равно как не могу ответить на вопрос: что тут происходило более четырех тысяч лет назад? Какие обряды совершали жрецы?Вот здесь они выкапывали небольшие углубления, в которые складывали добела обожженные где-то поблизости (может, в двухкамерных очагах?) кости целых молодых ягнят. Там – исполняли какие-то ритуалы, связанные с водой. Есть помещения, где много вылепленных прямо на земле широких и неглубоких глиняных сосудов, но нет следов воды. Здесь ее, видимо, заменяла зола. Кроме «обычных» двухкамерных очагов есть огромные, грушевидной формы – там были найдены черепа, лопатки, кости конечностей верблюдов, коров. Есть очаги, состоящие из трех и даже из четырех камер. Для чего они были нужны? К сожалению, даже маститые специалисты признают: далеко не все тайны древнего Маргуша раскрыты.Перевернутый мир. Не менее загадочны и погребальные обряды в Гонур-депе. Кроме царских захоронений и захоронений обычных горожан в некрополе города были обнаружены весьма странные погребения.Как и многие другие древние народы, жители Маргуша снабжали своих умерших всем необходимым для безбедного существования в потустороннем мире: посудой, одеждой, едой, домашним скотом, драгоценностями; вместе с хозяином в царство мертвых, как известно, отправлялись и слуги; в некоторых могилах были найдены повозки.Примечательно, что большинство предметов намеренно портили: повозки скидывали в погребальную яму так, чтобы они сломались, посуду били, а ножи гнули. По-видимому, древние люди считали, что в перевернутом мире смерть есть жизнь, а сломанная вещь – новая. Зачастую бедняки клали в могилы родственников необходимые в хозяйстве предметы, считая, что на том свете они нужнее – например, бытовую керамику, которую использовали сами.Но самыми необычными оказались могилы, где покоились собаки, ослы и бараны. Животные были захоронены с большими почестями, по обряду, которого обычно удостаивались знатные особы. Чем эти животные заслужили такую честь – загадка.Наряду с керамическими изделиями в могилах оказались так называемые каменные колонки и посохи. Одна из версий использования каменных колонок – ритуальные возлияния: на верхнюю поверхность наливали жидкость, которая текла по боковым желобкам. Эту гипотезу подтверждают, в частности, рисунки из дворца Мари в Сирии, где жрецы что-то льют на нечто напоминающее колонки.Впрочем, трактовка этого ритуала, как и многих других, пока ограничивается именно версиями.Гонур притягивает людей и буквально околдовывает. Чтобы самому почувствовать то, что ощущали во время одного из самых распространенных обрядов жители древнего Маргуша, я развожу в полуразрушенной печи огонь.Сухие ветви перекати-поля и саксаула быстро занимаются, и через несколько секунд в очаге вовсю полыхает пламя.То ли у меня развитое воображение, то ли конструкция печи с секретом, но я ощущаю, что огонь живой. И лишь отсутствие под рукой дурманящего напитка хома-саома останавливает меня от поклонения огню.Частная экспедиция. В священной книге зороастризма Авесте упоминается страна Моуру – этимология слова позволяет утверждать, что это и есть древний Маргуш. А находки на раскопках Гонур-депе только подтверждают смелое предположение.Жители Гонура были приверженцами неизвестного культа, похожего на зороастризм. Профессор Сарианиди считает, что это протозороастризм, некое верование, на основе которого и сложился культ огнепоклонников. Зороастризм, по его мнению, как система зародился не в Маргуше, а где-то в другом месте, откуда потом распространился по всему Древнему миру, придя в том числе и в Маргиану. Возможно, эту гипотезу удастся доказать участникам следующих экспедиций.Правда, как ни печально, вот уже двадцать лет финансирование экспедиции почти не ведется. Сарианиди не теряет надежды найти ответы на все вопросы Маргуша и все свои доходы: пенсию, зарплату и гранты – вкладывает в раскопки. Он даже продал свою квартиру в центре Москвы, чтобы оплатить труд рабочих и специалистов.За заслуги в открытии древнего царства Маргуш Виктор Сарианиди удостоен орденов Греции и Туркмении, он почетный гражданин этих стран. Но заслуги профессора перед Россией и российской наукой пока не оценены по достоинству – до сих пор профессор Сарианиди не получил даже звания академика.Но что такое «пока» в масштабах истории? Если бы не царь Дарий, то мы вряд ли бы узнали, что существовала такая страна – Маргуш. Если бы не наш соотечественник профессор Виктор Иванович Сарианиди, мы никогда бы не узнали, что слова Дария были правдой. Фрагмент мозаичного панно «Крылатый лев в картуше», украшавшего царскую гробницу (2300 год до н. э.), не имеет аналогов в мировой археологии. К сожалению, в процессе реставрации краски потускнели, и уникальная находка поблекла. Современная реконструкция древнего Гонура. Большое озеро – резервуар, на берегах которого находился Храм воды. Оттуда же вода поступала для совершения ритуалов и питья, для чего были сооружены особые фильтры, заполненные стеблями камыша. Амулеты из Гонур-депе. Эти глиняные фигурки были необходимой частью многих ритуалов. Как правило, их надевали на шею. На снимке: три женских амулета и один – без признаков пола. Погребение жеребенка – одно из немногих, оставленных в качестве музейного экспоната на раскопках в пустыне. Были найдены и другие захоронения животных. Мужской и женский образы древних жителей Гонура, воссозданные по черепам из гробниц по методу Герасимова. Автор реконструкций – уфимский антрополог Алексей Нечвалода.