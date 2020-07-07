Зарубежные эксперты: о серьезных заболеваниях могут рассказать глаза и волосы на теле

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Зарубежные эксперты: о серьезных заболеваниях могут рассказать глаза и волосы на теле Небольшие проблемы с глазами и волосами порой могут сигнализировать о серьезных заболеваниях. Например, о сахарном диабете, недугах щитовидной железы, поликистозе яичников у женщин.Если быть внимательными к своим глазам, обращать внимание на рост «растительности» на теле, можно вовремя заподозрить состояние, которое может угрожать не только здоровью, но и жизни.На что стоит обратить внимание, выступая домашним «диагностом», рассказали эксперты издания Hindustantimes.Читайте на Информинг.Ру: Ортопед объяснил, почему болят ноги от обуви без каблукаПокрасневшие глаза – проблема, знакомая многим современным людям, которые проводят много времени за компьютером. Они появляются также как следствие переутомления и недосыпа. Но, говорят индийские медики, иногда покрасневшие глаза могут «сигналить» о развитии сахарного диабета. В этом случае надо присмотреться к глазным сосудам – они не только станут кроваво-красными, но и будут выглядеть, словно разбухшие.Белые кольца вокруг радужной оболочки глаз зачастую могут указывать на повышенный уровень холестерина. А он, если не привести уровень в норму, может грозить развитием атеросклероза, сердечного приступа или инсульта.Зарубежные эксперты: о серьезных заболеваниях могут рассказать глаза и волосы на телеСухость глаз, если она не вызвана длительной работой за компьютером, нередко указывает на ревматоидный артрит, волчанку, болезни щитовидной железы.

«Ночная слепота», когда при тусклом освещении зрение резко падает и человек почти ничего не видит, говорит о том, что у больного возник дефицит витамина А. Морковь, капуста, шпинат при регулярном употреблении помогут избавиться от этой проблемы.Обязательно стоит обращать внимание на «характер» так называемой растительности на теле. К примеру, если начали выпадать брови, причины могут крыться в проблемах со щитовидной железой.Активный рост волос на теле у женщин часто предупреждает об избытке в организме мужских гормонов либо о развитии поликистоза яичников.При появлении любого из этих симптомов стоит обратиться к врачу и выяснить причину своего состояния. Предупредить развитие болезни — самое важное, что может сделать человек для своего здоровья. Яндекс Дзен