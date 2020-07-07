Бойовики на Донбасі поранили чотирьох українських військових

7 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, зокрема й і з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляють у пресцентрі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», ворог на світанку застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на підступах до Новотошківського. На цій ділянці фронту противник більше ніж півтори години здійснював обстріли наших позицій з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», загарбники з гранатометів різних систем та стрілецької зброї провокували українських захисників біля Старогнатівки і Водяного. Неподалік Богданівки окупанти вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши агресора повернутись до дотримання режиму «тиші». Втрати противника уточнюються.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Їх оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я кожного українського захисника задовільний.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим «Тиша» дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.