«Коммерсантъ» поддержал подозреваемого в госизмене Сафронова и назвал патриотом

Иван СафроновФото: Павел Кассин / «Коммерсантъ»

Газета «Коммерсантъ» на своем сайте опубликовала заявление в поддержку советника главы госкорпорации «Роскосмос» и бывшего корреспондента издания Ивана Сафронова, проходящего подозреваемым по делу о госизмене. Это обвинение журналисты назвали абсурдным.

«Иван проработал в “Ъ” около десяти лет; он фактически пришел в издательский дом на место своего отца, военного обозревателя, погибшего в марте 2007 года», — говорится в сообщении, при этом отмечается, что репутация семьи Сафронова стала частью репутации «Коммерсанта». В газете напомнили, что журналист покинул издание вместе со всем отделом политики после статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста вице-спикера Совета Федерации.

«Но мы, его бывшие коллеги по издательскому дому, продолжаем относиться к нему с безусловным уважением», — отметили коллеги Сафронова, назвав его «настоящим патриотом России». «Он писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Подозрение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным», — говорится в публикации.

В редакции «Коммерсанта» также рассказали, что людям, сталкивающимся с обвинениями в госизмене, приходится особенно тяжело, потому что «следствие неохотно допускает адвокатов, судебные заседания чаще всего полностью засекречены». В результате журналисты вынуждены полагаться на слова спецслужб, к работе которых «возникает все больше вопросов», и в итоге они сами оказываются под ударом.

Журналисты напомнили о делах журналистов Ивана Голунова и Светланы Прокопьевой и потребовали максимальной публичности по делу Сафронова, а также немедленного допуска к нему адвокатов. Редакция также пообещала следить «за каждым действием следствия и каждым заседанием суда» и поблагодарила коллег, «которые своей работой поддерживают Ивана Сафронова и всех, кто понимает, как в таких ситуациях важно общественное внимание».

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы его дела засекретили. Коллег Сафронова, вышедших на одиночные пикеты в его поддержку у здания ФСБ в Москве, задержали.