Золото обновило ценовой максимум с 2011 года

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Павел Лисицын/РИА» Новости»

Цена на золото обновила рекордные показатели с 2011 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость августовского фьючерса драгоценного металла на 17.28 мск поднялась до $1807,35 за тройскую унцию.

Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.

Серебро в свою очередь дорожало на 0,45% до $18,665 за унцию.

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