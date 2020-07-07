Минниханов указал на «огромный пробел в масштабах страны»

Развитие потребительской кооперации играет важную роль в масштабах всей страны. Альтернативы этой системе на селе нет, заявил президент РТ Рустам Минниханов на совещании по подготовке кадров для потребительской кооперации и крупнейших сетевых корпораций.

«Мы считаем, что альтернативы потребкооперации на селе нет. Да, [есть] элементы, предприниматели, но потребкооперация всегда решала социальные задачи. Кто доезжает до глубинки? Кто жителей обеспечивает товарами первой необходимости? Как обеспечить систему заготовок? Много-много вещей, которые сегодня очень важны. И мы видим огромный пробел в масштабах страны. У нас есть целая программа и по автолавкам, и по компенсации затрат на доставку продукции», — сказал Минниханов.

Совещание прошло на базе Казанского кооперативного института — филиала Российского университета кооперации (РУК). В ходе мероприятия председатель совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов сообщил о решении перенести оперативный офис РУК в Казань.

Минниханов поддержал решение и отметил, что для Татарстана важен контакт с другими регионами в вопросе развития потребкооперации.

«Мы понимаем, что сегодня самое главное в любом процессе — это люди, грамотные, образованные и обученные. Специалисты для потребкооперации могут получить образование только в специализированных образовательных учреждениях. Сегодня появляется масса специальностей, которых раньше не было. Человек раньше один раз отучился и всю жизнь где-то работал. Сегодня каждые 3−5 лет этих людей надо переподготавливать, переформатировать», — указал президент РТ.

Он обратил внимание на то, что в регионе работают ресурсные центры, которые нацелены на подготовку и переподготовку специалистов по различным направлениям.

«Не все руководители регионов осознают роль и значение системы. Чтобы это понимать, надо немножко в деревне пожить и узнать чаяния людей села», — добавил Минниханов.