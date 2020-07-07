Как пробурить артезианскую скважину с водой исключительной чистоты?

Кто из хозяев не хотел бы иметь у себя на участке скважину для воды? По ряду причин это намного лучше, чем заурядный колодец. Прежде чем начинать планировать место для скважины и искать исполнителей, стоит узнать, на какой глубине залегает водоносный слой. Ведь может оказаться, что пробурить артезианскую скважину — задача не по плечу.

Примерно вот так. | Фото: cozy-h.ru.Забурившись в землю на определенную глубину, всегда можно найти чистейшую артезианскую воду. Подобное утверждение – популярное заблуждение, бытующее в народной среде, и в первую очередь среди тех, кто никогда не занимался созданием скважины у себя на участке. Все потому, что какой-либо «определенной глубины» просто не существует. Существует «артезианский пласт». Теперь разберемся с тем, что же он из себя представляет.

Вода исключительной чистоты. | Фото: livejournal.com.

Итак, как уже было отмечено, единого значения глубины залегания водоносного слоя просто не существует. Артезианский пласт всегда отделяется от поверхности земли как минимум двумя водоупорными песочными горизонтами. Именно благодаря им подземные воды остаются такими чистыми. Пески препятствуют просачиванию грязной грунтовой и дождевой воды.

Будет под большим напором. | Фото: самара.рф.

Каждый из этих пластов имеет толщину от 30 до 50 метров. Однако на практике эта цифра нередко куда больше. В лучшем случае, артезианский пласт может начаться на глубине в 200-350 метров от поверхности земли. Однако куда чаще бурить приходится еще глубже, в том числе на отметку в 1 тысячу метров.

Дорогое удовольствие. | Фото: burteh24.ru.

Чтобы выявить глубину нахождения артезианских вод, нужно обратиться за помощью к специалистам, которые проведут специальную геологическую разведку, а также изучат уже имеющиеся карты залегания грунтовых вод в конкретном регионе. На основании всех полученных данных специалисты смогут выдвигать более-менее конкретные версии относительно положения дел на территории конкретного участка.

Все это стоит учитывать перед тем, как решиться на бурение собственной скважины. Не стоит забывать о том, что это дорогое мероприятие.