Образование 2030: упразднение школ, учителей, учебников и оценок

Разговоры о реформировании отечественного образования ведутся уже на протяжении многих лет. Действующая система обучения, доставшаяся в наследство от Советского Союза, в корне не устраивает российских чиновников. После развала СССР, в качестве эталона реформаторы выбрали западную модель, ровняясь на которую, уничтожают пережитки советского прошлого.

Основную идею озвучил глава Сбербанка Герман Греф, который и курирует этот проект:

Вся модель образования — от детских садов до ВУЗов — должна быть изменена.

Вместе с тем, происходящие сегодня изменения в школах и ВУЗах одобряют далеко не все россияне. Многие противятся нововведениям и считают их вредными. Однако, на что же направлены и к чему ведут все эти реформы? Давайте разбираться вместе.

Ответ в полной мере можно получить, ознакомившись с концепцией «Образование 2030». Кстати, хочу выразить благодарность Никите Михалкову, который в выпуске «Над пропастью во лжи» авторской программы «БесогонТВ» уделил большое внимание этой проблеме.

Пересказывать весь документ не буду, остановлюсь лишь на наиболее важных аспектах.

1. Вся новая архитектура системы образования сводится к одному: процессом обучения и самими людьми будет управлять искусственный интеллект. Жизнь преподносится как игра:

Для этого по максимуму вводится цифровизация, обучение сводится к играм. Внедряются такие понятия, как «Игра — это норма», «Игра всё детство», «Человек играющий» — как общественная норма» и т. д. Провозглашается, что жизнь и работа в виртуально-реальных мирах это тоже норма.2. Оказывается, что существующая сегодня система образования является неэффективной и должна быть ликвидирована. При этом указаны и сроки «оптимизации»:

Ненужными и подлежащими упразднению признаны не только общеобразовательные школы и исследовательские университеты, учителя и учебники, оценки по итогам семестров/четвертей и дипломы, но и сам формат текста, как форма коммуникации, к 2035 году должен прекратить своё существование.

По замыслу реформаторов книги и статьи в системе образования больше будут не нужны. Наверное, их заменят яркие и веселые мультяшки, которые в игровой форме доступно передадут знания учащимся — будь то литература, химия или сопромат. Уметь читать тоже будет не обязательно. Теперь этот навык будет не доминирующим.

Поскольку текстовый формат больше не актуален, то и учиться держать ручку и писать тоже не нужно. Всеми гаджетами и процессами можно управлять голосовыми командами. А если и потребуется что-нибудь сохранить в виде букв, то программа сама распознает речь и исправит ошибки.

В концепции 2030 это называется «Новые технологии сенсографики и инфографики» — появление визуального языка.

3. На смену старому традиционному обучению приходит искусственный интеллект и нейронет. Даже азбуке ребенка учить будет компьютерная программа в игровой форме:

Кстати, отечественным «Отраслевым Союзом НейроНет» даже подготовлена «дорожная карта» по внедрению этих технологий в систему образования к 2035 году. Привожу фрагмент плана нейрообразования:

Концепцией «Образование 2030» объявляется когнитивная революция и вводится био-мониторинг (генетическое тестирование) учащихся вместо экзаменов. Более того, прогнозируется продажа элитных генных наборов для детей «Дети на заказ».

Био и нанотехнологии превращают электронные устройства в части тела, а само тело человека становится интерфейсом для взаимодействия с цифровой средой. Появляются люди «гибриды», которых будут обучать через быструю загрузку знаний в искусственную часть личности.

Отсюда следуют и виртуальные наставники, и приоритет дистанционного обучения:

Однако авторы этой концепции осознают, что у них есть и противники. Это в первую очередь учителя, профессорско-преподавательский корпус и родителей консервативных взглядов. А также представители официальных конфессий и так называемые «лишние люди» — жертвы прогресса.

В начале статьи я написал, что отечественные реформаторы образования в своих действиях равняются на Запад. Действительно, если мы посмотрим, на основании каких же документов создавалась концепция «Образование 2030», то увидим, что все источники — иностранные.

Друзья, я поделился лишь наиболее главными, на мой взгляд, тезисами. Для полноты картины рекомендую лично ознакомиться с этим проектом. Информации много, документ большой — 212 страниц. Полную версию можете найти в сети по запросу «будущее образования глобальная повестка». Буду рад, если поделитесь своим мнением.ПО-ЖИВОМУ