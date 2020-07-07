Обнаружены ранее неизвестные видео с погибшими членами группы Дятлова

Всплывшие видео с туристами, которые погибли на перевале Дятлова, сняли за несколько лет до самой трагедии. Лица участников группы на архивных пленках времен СССР смог разглядеть исследователь Валентин Дегтерев, сообщает WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Как говорит сам исследователь, обнаружить нескольких туристов стало возможным с помощью виртуального археолога. Ни видео видно Людмилу Дубинину и Зинаиду Колмогорову ещё за несколько лет до случившегося. Там девушкам было 17 и 18 лет, датировано видео 1955 годом.На видеозаписи запечатлены моменты событий, что происходили во время визита премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и его дочери Индиры Ганди в Свердловск. И, как заметил исследователь Дегтерев, эти документы в открытом доступе. На втором изученном археологом ролике удалось обнаружить ещё одного участника группы. На кадрах видеоролика Семен Золотарев зафиксирован в ряду солдат, которые маршировали. Это видео было сделано в 1945 году в Берлине. Также ученый Дегтерев увидел на парне медаль и предположил, что тот получил её за участие в обороне Сталинграда.Смерть участников туристического похода под руководством И. А. Дятлова случилась приблизительно в ночь на 2 февраля 1959 года на севере России. В экспедиции взяли участь девять человек, один участник выбыл с группы ещё до выхода на маршрут. В результате путешествия все участники группы погибли вместе с руководителем Дятловым.Трагическая гибель вызвала настоящий резонанс в обществе. Людей удивила достаточна запутанная картина места происшествия, недобросовестные действия следствия, несовместимы итог средства с существующими доказательствами. Эти обстоятельства вызвали возникновение многих и самых разнообразных предположений.Существует теория, что в убийстве дятловцев замешан кто-то из самой группы по поручению спецслужб. Но единой версии обстоятельств и причины произошедшего – ученые не нашли и сегодня.