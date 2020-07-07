Обнаружены ранее неизвестные видео с погибшими членами группы Дятлова

Как говорит сам исследователь, обнаружить нескольких туристов стало возможным с помощью виртуального археолога. Ни видео видно Людмилу Дубинину и Зинаиду Колмогорову ещё за несколько лет до случившегося. Там девушкам было 17 и 18 лет, датировано видео 1955 годом.

На видеозаписи запечатлены моменты событий, что происходили во время визита премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и его дочери Индиры Ганди в Свердловск. И, как заметил исследователь Дегтерев, эти документы в открытом доступе.

На втором изученном археологом ролике удалось обнаружить ещё одного участника группы. На кадрах видеоролика Семен Золотарев зафиксирован в ряду солдат, которые маршировали. Это видео было сделано в 1945 году в Берлине. Также ученый Дегтерев увидел на парне медаль и предположил, что тот получил её за участие в обороне Сталинграда.

Смерть участников туристического похода под руководством И. А. Дятлова случилась приблизительно в ночь на 2 февраля 1959 года на севере России. В экспедиции взяли участь девять человек, один участник выбыл с группы ещё до выхода на маршрут. В результате путешествия все участники группы погибли вместе с руководителем Дятловым.

Трагическая гибель вызвала настоящий резонанс в обществе. Людей удивила достаточна запутанная картина места происшествия, недобросовестные действия следствия, несовместимы итог средства с существующими доказательствами. Эти обстоятельства вызвали возникновение многих и самых разнообразных предположений.

Существует теория, что в убийстве дятловцев замешан кто-то из самой группы по поручению спецслужб. Но единой версии обстоятельств и причины произошедшего – ученые не нашли и сегодня.