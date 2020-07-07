Коли у Луцьку прощатимуться із 25-річним патрульним, що загинув внаслідок аварії

Повідомили час і місце прощання з загиблим патрульним поліцейським Олександром Волошиним.

Про це поінформувала журналістка Віта Сахнік у facebook.

Нагадаємо, вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender врізалися в електроопору.

Керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень повідомив, що Державне бюро розслідувань наразі розглядає декілька версій трагедії. Версія водія – особиста неуважність.

Після аварії 25-річний Олександр Волошин потрапив у реанімацію з політравмою, складною черепно-мозковою травмою, крововиливом у черевну порожнину, переломом кісток тазу. Знаходився на штучній вентиляції легень.

7 липня він помер в лікарні, так і не прийшовши до тями. У поліцейського залишилися дружина і маленька донька.

Панахида відбудеться о 12:00 завтра, 8 липня, у Будинку панахиди у Луцьку на проспекті Перемоги, 8.

Також попрощатись з патрульним можна буде сьогодні, 7 липня, у цьому ж місці з 19:00.