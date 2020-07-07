Названы напитки, которые категорически нельзя пить в жару

Человеческий организм регулярно должен употреблять жидкость для нормальной работы и поддержания хорошего самочувствия. В первую очередь вопрос, чем утолить жажду, возникает у большинства именно в самую жаркую пору года – летом. Но все же от употребления некоторых напитков нужно отказаться, даже если очень хочется, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Возглавляет список вредных напитков во время высокой температуры воздуха любимая многими сладкая газировка. Особенно людям нравиться употреблять этот напиток охлажденным. Но тот факт, что в газировке присутствует большое количество сахара, указывает на то, что эта жидкость не только не поможет утолить жажду, а даже может привести к набору лишних нежелательных килограммов в весе. Не уступают газированным напиткам по количеству сахара в составе соки из тетрапаков. Именно это и служит причиной того, что восстановить этим напитком водный баланс в организме не удастся. В этот же список вкусных и сладких, но совершенно бесполезных в жару напитков можно отнести компот и лимонад. Также из-за содержания сахара лучше отказать от их употребления в жаркую пору, поскольку чувство жажды они смогут только усилить. Может утолить жажду холодное пиво. Но все же его не рекомендуют употреблять, когда температура воздуха высокая. Стоит отказаться от пива в первую очередь из-за того, что оно приводит к опьянению, что отрицательно влияет на сердце и сосуды, с чем организм может не справиться без последствий. То же самое касается всех остальных алкогольных напитков. Губительное влияние на организм алкоголь оказывает и сам по себе, но во время жаркой погоды, он ещё и провоцирует почки быстрее выводить воду. А для уже обезвоженного из-за жары тела человека чрезмерно быстрая потеря воды только станет причиной ухудшения самочувствия.