Место дискуссий пост председателя Общественной палаты Алтайского края занял экс-сенатор

На заседании Общественной Палаты Алтайского края (ОПАК), прошедшем 7 июля, был избран новый председатель вместо Льва Коршунова. По предложению последнего на этот пост был выдвинут бывший краевой депутат и сенатор Юрий Шамков, который и был утвержден в этой должности за неимением других претендентов. О том, как проходило назначение «Банкфаксу» рассказал член ОПАК седьмого состава и известный общественник Геннадий Шейда.

Собеседник сообщил, что кандидатура Шамкова была единственной, а выдвинул ее председатель трех предыдущих составов Общественной палаты Лев Коршунов. Геннадий Шейда поддержал Юрия Шамкова в назначении на пост председателя Общественной палаты края, отметив, что у человека много успешных практик, в том числе в бизнесе и политике. «Во вступительном слове он обозначил контуры своего понимания роли и места Общественной палаты в общественной и политической системе региона. Импонировали его настрой на открытость работы и эффективность. Также он заявил, что палата – это место для дискуссий», — рассказал Шейда, добавив, что сам Шамков намерен приехать из Москвы для общественной работы.

Общественник также отметил, что поддержку ему выказал и митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий, который назвал его «преемником» Льва Коршунова. Кроме того, на заседание ОПАК пришел и губернатор Виктор Томенко, правда, лишь к его завершению, будто бы подчеркивая независимость палаты. По словам Геннадия Шейды, глава региона поздравил Шамкова с назначением и также выступил с речью, в которой обозначил свое представление о том, в каком направлении должны работать общественники. Речь шла об актуальных запросах общества: развитии городской среды, экологии, сельских территориях, повышении эффективности социальной работы. Более того, со слов собеседника, неожиданно от Томенко прозвучал призыв к усилению общественного контроля над органами власти.

Также Шейда отметил, что заместителями Общественной палаты Алтайского края стали профессор кафедры «Международные экономические отношения» АлтГТУ Василий Куц и председатель исполкома алтайской ячейки Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Евгений Новиков. Последний уже занимал эту должность в прошлом составе. До 15 июля в ОПАК будут окончательно сформированы комиссии.

Напомним, что седьмой состав Общественной палаты Алтайского края формировался под пристальным наблюдением СМИ и общественности, которое можно сравнить с интересом к политическим кампаниям. В результате состав ОПАК обновился на 40 %, что, по мнению наблюдателей, не позволит общественному контролю заиграть новыми красками. В то же время существует мнение, что среди новых членов палаты есть инициативные люди, которые смогут что-то изменить.

Справка:

Юрий Шамков работал на заводах АТИ и РТИ в 1900-2000 годах, в том числе и на руководящих должностях. С 2000 по 2008 год был депутатом краевого парламента, после чего стал сенатором и пробыл в Совфеде до 2014 года.