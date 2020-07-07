Сафронова завели в зал суда. Первые фото

Подозреваемого в государственной измене бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова завели в зал суда. Об этом сообщил с места событий корреспондент «БИЗНЕС Online».

Вскоре суд должен избрать Сафронову меру пресечения. Сам экс-журналист отрицает вину, ФСБ настаивает на его аресте.

«Свою вину не признаю!», — сказал Сафронов, пока его вели в зал суда. В настоящее время он беседует с адвокатами. По словам нашего корреспондента, перед зданием Лефортовского суда Москвы собрались около 40 журналистов, в том числе представители иностранных СМИ.

Сотрудники ФСБ задержали Сафронова сегодня утром около его дома. Его подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ). Сообщается, что задержание не связано с текущей работой Сафронова и и его журналисткой деятельностью.

По данным ФСБ, Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ. Материалы уголовного дела засекретили.