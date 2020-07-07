СК начал проверку данных о невыплате зарплат сотрудникам сервиса доставки еды

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

СК организовал проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

«Из различных информационных сообщений следует, что руководство компании в период с мая 2020 года по настоящее время не выплатило заработную плату не менее чем 30 сотрудникам указанной компании», — рассказала она.

Организована проверка, следователи выехали в организацию для личного приема работников.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о сервисе Delivery Club.

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