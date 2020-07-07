Вот это да! Илья Авербух закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Лиза официально подтвердила отношения с продюсером ледовых шоу, но не захотела раскрывать подробности отношений.

Вот уж кто не ожидал: актриса Лиза Арзамасова и хореограф, продюсер собственных ледовых шоу Илья Авербух – пара! Вместе 46-летнего чемпиона и юную звезду сериала «Папины дочки» заметили на отдыхе. Они мило проводили время на летней веранде, а Авербух нежно поглаживал 25-летнюю возлюбленную. В Сети появились их совместные фото.

Лиза официально подтвердила роман с наставником ледовых шоу журналу «HELLO». Однако как завязались их отношения и как долго они длятся, поклонникам не дано узнать. Арзамасова не хочет выносить отношения в публичное пространство.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова познакомились на съемках проекта «Лед и пламень», где звезды танцевали на льду вместе с фигуристами. Илья Авербух был продюсером шоу, а также тренировал звезд, помогая им осваивать базовые элементы в фигурном катании.

Отметим, что Илья Авербух с 1995 по 2007 был женат на Ирине Лобачевой, от которой у него есть сын Мартин. 16-летний юноша живет вместе с отцом. О личной жизни звезды сериала «Папины дочки» почти ничего неизвестно. Ей приписывали в разное время отношения с коллегой по сериалу Филиппом Бледным, а также с Родионом Газмановым, с которым она регулярно приезжает с концертами в дома престарелых. Однако девушка говорила, что между ними только дружба.

Пусть Лизе и приписывали отношения и даже тайное замужество, сама она с браком не спешит. Она считает неправильным выходить замуж и рожать детей только из-за того, что возраст «поджимает». Судя по всему, 21-летняя разница в возрасте с именитым продюсером ледовых шоу ее никак не смущает. Арзамасова делилась, что для нее важнее внешности талант человека.

Напомним, ранее у Ильи Авербуха был конфликт с продюсером и женой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Яной Рудковской. Та обвинила главного конкурента своего мужа (по части ледовых шоу) в том, что тот «скоммуниздил» песню ее подопечного Димы Билана. Якобы, фонограмму для номера использовали без их разрешения. Но Авербух щелкнул по носу Рудковсккую, объяснив, что автор текста и музыки песни «Держи» свои деньги получил. Продюсер все равно была в бешенстве.