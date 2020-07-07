Турция планирует открыть школы к концу августа

У школьников будет четырёхдневный перерыв в ноябре, а зимний семестр закончится 22 января 2021 года. Весенний семестр начнётся 8 февраля и закончится 18 июня с короткими каникулами в апреле, указано в заявлении.

Вместе с тем чтобы компенсировать преждевременное закрытие школ из-за пандемии коронавируса, вторая половина учебной программы предыдущих классов будет включена в учебную программу последующих классов.

Напомним, что начальные и средние школы в Турции были закрыты 16 марта, через пять дней после того как в стране был зафиксирован первый случая заболевания. 23 марта учащиеся начали дистанционное обучение через онлайн-классы и уроки, транслируемые по государственному телевидению.

Надо сказать, что в настоящее время все школьники на летних каникулах, однако дополнительные занятия по системе дистанционного обучения продолжаются.

В Министерстве также заявили, что оно проводит обширное исследование о влиянии дистанционного обучения с участием 25 тыс. 567 учителей и 41 тыс. 430 учеников.