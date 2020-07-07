Внезапная смерть пенсионерки: врачи уверены, что виновата кошка

Из-за домашней любимицы пенсионерка провела в коме 9 дней, после чего погибла. Умерла 80-летняя женщина после того, как её поцарапала и полизала собственная кошка. Это случилось с жительницей австралийского города Мельбурн, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на Herald Sun.Пенсионерку обнаружили родственники уже без сознания в её доме, а рядом с ней на кровати лежала кошка. Работники больницы, куда женщина была госпитализирована, незамедлительно провели все необходимые лабораторное исследование. В результате проведенного специалистами анализа, в организмы пострадавшей обнаружили бактерию pasteurella multocida. Эта бактерия может жить в организме у кого угодно из домашних питомцев. В результате заражения pasteurella multocida у больного возникает бактериальный менингит, то есть воспаление оболочек головного и спинного мозга, что происходит в результате попадания в организм бактериальной инфекции.Врачи считают, что данный тип менингита опаснее вирусного, поскольку от него нет эффективного лечение, поэтому он почти всегда приводит к летальным исходам. 80-летняя пациентка девять дней провела в больнице в коме, после чего приняли решение отключить её от аппаратов, обеспечивающих жизнь.В обращении со СМИ доктор-специалист по инфекционным заболеваниям Линдси Грейсон выступила с предупреждением к людям. Она акцентировала внимание на том, что ни в коем случае нельзя подпускать животных к открытым ранам, тем более, позволять их зализывать. Также врач посоветовала не заводить домашних животных, в частности и кошек, тем, кто имеет проблемы с иммунной системой. А лучше не только не держать в доме животных, а и вовсе ограничить общение с ними.