Фото с огромной летучей мышью напугало людей: автор снимка объяснил, что это на самом деле

Ужасающий снимок огромной летучей мыши облетел всю Сеть и уже даже успел стать вирусным. Эту фотографию сделал и разместил в Twitter житель Филиппин Алекс Джостар, сообщает WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На самом фотоснимке стоит мужчина, а возле него почти такого же роста летучая мышь, что висит головной вниз, как и свойственно представителям этого вида. Ужасает людей не только размер этого создания, а и его внешний вид – черные, большие, похожие на плащ крылья, под которыми существо спряталось, длинные долгие лапы. Автор снимка сообщил, что животное, которое так напугало пользователей Сети, в краях, где он проживает – не редкость.Как оказалось – это никакой не монстр и не фотошоп, поскольку и правда есть такой вид животных. Это гривастый ацердон – млекопитающее семейства крылановых. Изображения так удивило пользователей потому, что эта огромная мышь обитает только в Филиппинах. То есть животное нельзя встретить просто прогуливаясь каким-то местом Европы, Америки или других стран мира. Страшный внешний вид животного, на самом деле, не отвечает его характеру – это очень дружелюбное создание, которое питается только разными фруктами и не может принести человеку никакого вреда. Доказательством этого служит и сама фотография, на которой мужчина стоит очень близко к этой летучей мыши. В мире различных рукокрылых существ есть очень много, а видов летучих мышей в природе существует больше тысячи. Как утверждают ученые, можно предположить, что эти создания населяли планету ещё более 100 миллионов лет назад. Такой факт может указывать на то, что летучие мыши существовали вместе с динозаврами. Средняя продолжительность жизни этих животных около тридцати лет, а рождение новых особей происходит только один раз в год и на свет появляется только один детеныш.