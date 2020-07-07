Ученые выяснили, почему некоторые люди страдают от COVID-19 больше чем другие

Ученым удалось найти связь между генами неандертальцев и склонности к заболеванию на COVID-19 современного человека. Так специалистам удалось установить, что в склонности к заболеванию коронавирусом могут быть виновны гены наших древних предков. В геноме жителей Италии и Испании, например, обнаружили места, что указывают на повышенную вероятность заболеть. Одним из таких мест является неандертальский сегмент в 3-й хромосоме человека, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM с ссылкой на New York Times.Исследование подтвердили, что тот участок человеческого ДНК, который поражает вирус COVID-19, находится в организме людей уже очень давно. Именно этот участок достался современным людям ещё от неандертальцев 60 тысяч лет назад.Фрагмент генома, который обнаружили ученые, охватывает шесть генов в третьей хромосоме человека. Это часть генома распространена в Бангладеш, где 63% населения имеют по крайней мере одну копию. Также почти треть жителей Южной Азии унаследовали этот сегмент. В других местах он встречается реже – только у 8% европейцев и 4% жителей Восточной Азии, в Африке он почти отсутствует. Именно с учетом данных этого исследование ученым удалось понять, почему некоторые категории людей особенно склонны к заболеванию вирусом или переносят болезнь более тяжело или со сложными последствиями. Этим ученые объясняют и то, что более чувствительны к COVID-19 люди пожилого возраста, а мужчины становятся жертвами вируса чаще, чем женщины. А также это дает объяснение тому факту, что в США болезнь поражает во многих случаях темнокожих людей, других – реже.Исследователям удалось обнаружить в итальянцев и испанцев сразу два проблемных места в геноме, что можно связать с их чувствительностью к болезни. Так 9-я хромосома, определяющая группу крови человека и неандертальский сегмент в 3 хромосоме – это и есть места расположения этих участков. Если в человека эти два условия объедены, часто может протекать коронавирус в тяжёлой форме.Ученые уверены, что большинство генов неандертальцев вредны для современных людей. А то, что ещё 60 тысяч лед назад они вышли из Африки, заселив Европу, Азию, Австралию, свидетельствует о том, что в результате скрещивания неандертальцев, их ДНК попало в генофонд, который дошел до наших дней.