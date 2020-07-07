Под жестким контролем Геннадий Онищенко оценил угрозу проникновения чумы граничащих Алтаем районов

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что очаги бубонной чумы в Азии на границе с Алтаем не представляют опасности для населения России. Такое мнение он выразил изданию «Вечерняя Москва». В то же время накануне стало известно еще об одном случае заболевания чумой в Монголии. На сей раз район, где выявлен зараженный, напрямую граничит с Республикой Алтай.

По словам Онищенко, завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. «Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем. Сейчас грызуны нагуливают жир, скоро осень, они залягут в спячку, и даже теоретическая вероятность распространения этого заболевания станет близка к нулю», — заявил он. Депутат напомнил, что в России ведут интенсивную работу противочумные станции на Алтае, в Забайкалье, Туве и Бурятии, там проводится мониторинг обстановки, наблюдение за очагами, дезинфекционные мероприятия и санации.

Онищенко также пояснил изданию, что инфицирование чумой происходит в результате укуса блохи, которая живет на больном животном. «Подготовленные и оснащенные всем необходимым подразделения проводят обеззараживание местности, обрабатывают норы грызунов, уничтожают блох», — рассказал он.

Между тем накануне в Монголии выявили еще один случай заражения бубонной чумой — он зафиксирован в регионе Баян-Улгий на западе страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа». По данным СМИ, заболел 15-летний местный житель, который съел мясо сурка. При этом из-за угрозы распространения чумы местный Минздрав уже призывал граждан не охотиться на этих животных и не есть их мясо. Отметим, что регион Баян-Улгий граничит с Республикой Алтай и Китаем. Заболевший бубонной чумой подросток стал третьим в Монголии, кому за последнее время поставили такой диагноз.

Напомним, ранее в Монголии уже были зафиксированы как минимум два случая бубонной чумы — из-за них медики изолировали несколько десятков человек, с которыми контактировали заболевшие. Город Ховд, где произошло ЧП, был закрыт на въезд и выезд, однако местные власти заявляют, что причин для беспокойства нет — ситуация под контролем.

Днем ранее на севере Китая с подозрением на бубонную чуму также госпитализировали скотовода — жителя города Баян-Нур в китайском Автономном районе Внутренняя Монголия. После этого городские власти ввели третий, то есть повышенный, уровень опасности. Ожидается, что он сохранится до начала следующего года. Чиновники в очередной раз напомнили гражданам, что в КНР запрещена охота на грызунов, а также их поедание и содержание у себя дома. Власти рекомендуют сразу обращаться к специалистам при недомогании и при повышении температуры.

Тем временем в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай заявили, что Ховдинский аймак Монголии, где было выявлено первых два случая заражения, не имеет общей границы с Республикой Алтай, и там уже объявлен карантин. Поэтому жителям республики, по сути, беспокоиться не о чем. К тому же с марта 2020 года граница с Монголией закрыта на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Впрочем, пересечь ее все же могут водители, занимающиеся доставкой товаров жизнеобеспечения. Однако республиканские власти настаивают, что ситуация под контролем.