Дворкович: «Мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса»

Самый тяжелый период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в России только начинается. Такое мнение высказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

«Я уверен: мы все не до конца осознаем, в какой точке сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России, — только вступаем в самый тяжелый период кризиса. Конечно, это в большей степени касается малого и среднего бизнеса, с которым мы общаемся, — там все проблемы еще впереди. Они наступят только к концу лета, осенью, может, к концу года», — сказал Дворкович на международном промышленном марафоне «Иннопром онлайн».

Он пояснил, что если в последние два-три месяца малый и средний бизнес просто терпел и ждал лучшего, то теперь такие компании постепенно станут закрываться. При этом крупные компании к концу лета — началу осени начнут наращивать производство.

«Большие проблемы будут копиться, и, значит, кризис никуда не денется. К сожалению, во многих отраслях это означает уход с рынка отдельных игроков, дальнейшую консолидацию и выживание только самых успешных», — считает Дворкович.