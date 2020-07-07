«Я не могла дышать! Так страшно!»: Седокова на шпильках упала на асфальт

Артистка получила травмы на съемках клипа.

37-летняя певица больно упала во время съемок клипа на песню «Самолеты». Анна Седокова в ярком образе, с декольте и на шпильках должна была пробежаться ради красивого кадра. Только в конце исполнительница споткнулась и рухнула на асфальт лицом вперед. Страшно смотреть.

На помощь Анне пришли члены съемочной группы. Как выяснилось, без крови не обошлось. Ей оказали первую медицинскую помощь. Она ушибла ногу и руку. Певице было очень страшно, потому что поначалу она просто не могла вдохнуть воздух.

«Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. Положите ее на землю!!! Она должна разогнуться!!! Оказывается так страшно, когда не можешь дышать. Через минуту, показавшуюся вечностью, начало отпускать», — рассказала Седокова поклонникам.

Несмотря на окровавленное распухшее колено и содранную кожу на ладони, она решила продолжать съемки. Совпадение или нет, но в песне артистки есть слова «не дай мне упасть». Седокова видит в этом определенный смысл.

«Удивительно, как песни сбываются… Но я давно себе сказала, что неважно сколько раз ты падал, важно сколько раз поднялся», — добавила Седокова.

Эта ситуация напоминает другую историю, приключившуюся с певицей МакSим в апреле прошлого года. Марина Максимова попала в ДТП по дороге в аэропорт. Она спешила на съемки клипа на песню «Абонент недоступен». По словам ее директора, с МакSим проигрались те события, которые они планировали снимать в клипе. Певица долго восстанавливалась после ДТП, а потом и вовсе ушла со сцены из-за проблем со здоровьем.