Опрос: В Турции НРП сократила разрыв с правящей ПСР до шести пунктов

В соответствии с опросом, проведённым в июне, участникам которого задали вопрос о том, за кого они проголосуют на парламентских выборах, правящую ПСР поддержали 30% респондентов, в то время как НРП набрала 24%, сообщает Medya Faresi.

Надо сказать, что поддержка ПСР снизилась с 33,9% по сравнению с опросом MetroPOLL за март, в то время как число сторонников НРП увеличилось с 20,7%.

Между тем, согласно опросу, проведённому в июне, число неопределившихся избирателей составило 9,2%, что превышает поддержку, оказанную всем другим партиям, кроме ПСР и НРП.

Правящий альянс, состоящий из ПСР президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его партнёра по коалиции, Партии националистического движения (ПНД), в течение нескольких месяцев постепенно терял поддержку в опросах.

Следующие запланированные всеобщие выборы в Турции назначены на 2023 год, но аналитики считают, что создание новых соперничающих партий бывшими высокопоставленными деятелями ПСР, слабая экономика страны, и призывы правящего альянса к изменению избирательного законодательства могут привести к досрочным выборам.