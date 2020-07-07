Названы еще два неэффективных препарата от коронавируса

Препараты, которыми лечили больных коронавирусом, оказались бесполезными в борьбе с болезнью. Речь о лопинавире и ритонавире, которые применяют при лечении ВИЧ, а в последнее время и COVID-19. Поскольку их использование не приводит к позитивной динамике в уровне смертности больных, комбинацию этих лекарств, как и противомалярийный препарат гидроксихлорин, прекратили испытывать в борьбе с пандемией, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Рекомендации о прекращении лечения больных этими препаратами поступили от международного комитета, работа которого заключается в поиске путей борьбы с коронавирусом. Так препараты гидроксихлорохин, лопинавир, ритонавир очень незначительно влияли на смертность пациентов, а в некоторых случаях их действие и вовсе было незаметным. Отмена приёма этих средств происходит только в рамках международной программы Solidarity. Но все же специалисты не исключают вероятность того, что эти лекарства могут быть эффективными на начальных стадиях, когда пациент ещё не госпитализирован, или если их применять в качестве профилактики. Как информируют во Всемирной организации здравоохранения, вышеупомянутые препараты стали частью исследования препаратов Solidarity, направленных на выявление эффективного средства в борьбе с COVID-19. Сначала прекратили испытывать гидроксихлорин, поскольку среди больных, что принимали этот препарат, повысился уровень смертности. А уже в июне ученые bp Британии, которое проводили исследование, сообщили, что применение лопинавира и ритонавира – бесполезно в лечении коронавируса. Сделать такие выводы специалисты смогли проанализировав состояние полторы тысячи больных, что принимали эти препараты, и ещё более 3 тысяч людей, что лечились только противовирусными средствами. В ВОЗ сообщили об эффективности всего одного препарата – ремдесивир. Это средство используют при гепатите С и респираторно-синцитиальном вирусе. Те больные, которым давали это лекарство, показывали положительную динамику.