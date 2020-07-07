В США появилась опасная бактерия, которая за неделю убивает мозг человека

Поражающую за неделю человеческий мозг бактерию обнаружили в США, штат Флорида. В следствии у пациента происходит кровоизлияние, а также некроз тканей и амебный менингоэнцефалит, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на CNN.Такое поражение мозга происходит из-за бактерии неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Заражение этой болезнью почти в каждом из известных случаев закончилось смертью пациента, а сопровождается оно такой симптоматикой: повышенная температура тела, сильная тошнота и рвота, сильные головные боли .Подхватить эту бактерию не так и просто, она может попасть в организм человека через нос вместе с зараженной водой, при этом заразиться от другого человека – невозможно. Средой обитание этих опасных микроорганизмов могут быть озера, реки, пруды, каналы. После обнаруженного случая заболевания, к населению округа Хиллсборо обратились представители Службы здравоохранения Флориды. Людей предостерегли, чтобы они избегали попадания в нос воды из любых источников, даже из крана.В обращении медики призвали людей использовать воду только после кипячения или охлаждения, дистиллированную. То есть использовать для умывания или при ополаскивании носа стерильную, очищенную воду, в которой бактерия не смогла бы выжить.Эта болезнь есть очень редкой, например, на протяжении последних 10 лет в США обнаружили всего 34 случая инфицирования. В общем в мире зафиксировано за всю историю 134 случая заражения неглерией Фоулера. Из общего количества зафиксированных случаев – 37 обнаружены во Флориде. Выжить удалось всего четверым, что указывает на опасность болезни и высокий уровень смертности в случае заболевания.