В США появилась опасная бактерия, которая за неделю убивает мозг человека

Такое поражение мозга происходит из-за бактерии неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Заражение этой болезнью почти в каждом из известных случаев закончилось смертью пациента, а сопровождается оно такой симптоматикой: повышенная температура тела, сильная тошнота и рвота, сильные головные боли .

Подхватить эту бактерию не так и просто, она может попасть в организм человека через нос вместе с зараженной водой, при этом заразиться от другого человека – невозможно. Средой обитание этих опасных микроорганизмов могут быть озера, реки, пруды, каналы.

После обнаруженного случая заболевания, к населению округа Хиллсборо обратились представители Службы здравоохранения Флориды. Людей предостерегли, чтобы они избегали попадания в нос воды из любых источников, даже из крана.

В обращении медики призвали людей использовать воду только после кипячения или охлаждения, дистиллированную. То есть использовать для умывания или при ополаскивании носа стерильную, очищенную воду, в которой бактерия не смогла бы выжить.

Эта болезнь есть очень редкой, например, на протяжении последних 10 лет в США обнаружили всего 34 случая инфицирования. В общем в мире зафиксировано за всю историю 134 случая заражения неглерией Фоулера. Из общего количества зафиксированных случаев – 37 обнаружены во Флориде. Выжить удалось всего четверым, что указывает на опасность болезни и высокий уровень смертности в случае заболевания.