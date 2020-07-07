NASA планирует сбить с курса, направляющийся к Земле астероид

В NASA утверждают, что запланированное испытание поможет в обеспечении безопасности планеты. Проведенное исследование заключается в попытке сбить астероид с курса. Сейчас ученые считают, что самым эффективным способом сбить с курса космическое тело, которое потенциально может нести угрозу Земле, это изменить его орбиту, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Объектом исследования станет астероид Dimorphos, его ширина около 60 метров и он двигается вокруг другого большего астероида Didimos. Запуск устройства DART, которое должно сбить с курса астероид, в NASA планируют на июль следующего года. Ещё спустя год, в сентябре 2022 года, DART приблизится к астероиду и сможет с ним столкнуться. Во время столкновения и астероид, и устройство, направленное для его поражения будут находиться на расстоянии 11 миллионов километров от Земли. В результате астероид Dimorphos должен сдвинуться на орбиту ближе к другому астероиду Didimos. Наблюдать за процессом с Земли ученые смогут с помощью телескопов. Проверить эффект от проделанного эксперимента планирует Европейское космическое агентство спустя несколько лет. Так, в 2024 году на астероид Dimorphos отправится зонд Hera, с помощью которого ученые смогут оценить правильность расчета эксперимента и как движется астероид после столкновения. Если все же удастся подтвердить эффективность такого метода борьбы с космическими объектами, что летят на Землю, именно он станет распространённым. На сегодня ученые считают, что именно вовремя сбив с курса астероид или другое космическое тело, которое движется в сторону нашей планеты, удастся избежать опасности, которою может нести этот объект. Возможно, что в дальнейшем ученые именно таким способом будут устранять потенциальную угрозу, которую несут астероиды.