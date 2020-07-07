Помер патрульний, який був у вкрай важкому стані після аварії в Луцьку

Помер патрульний поліцейський Олександр Волошин, який після аварії у Луцьку 6 липня перебував у вкрай важкому стані.

Про це у соцмережах повідомляють його колеги.

Нагадаємо, вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender врізалися в електроопору.

Керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень повідомив, що Державне бюро розслідувань наразі розглядає декілька версій трагедії. Версія водія – особиста неуважність.

Після аварії 25-річний Олександр Волошин потрапив у реанімацію з політравмою, складною черепно-мозковою травмою, крововиливом у черевну порожнину, переломом кісток тазу. Знаходився на штучній вентиляції легень.

7 липня він помер в лікарні, так і не прийшовши до тями. У поліцейського залишилися дружина і маленька донька.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Волошина.