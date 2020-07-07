Адвокат Ефремова заявил о невиновности актера в ДТП

Защита актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, собрала достаточные доказательства невиновности артиста и планирует предоставить их суду. Об этом заявил адвокат Эльман Пашаев.Михаил Ефремов: последние новости сегодня, 07.07.2020Юрист рассказал о планируемой линии защиты в эфире телеканала «Россия-24». Он пояснил, что убеждал Ефремова не спешить с признанием вины и посмотреть на то, какую оценку суд даст предоставленным доказательствам невиновности.«Если мы поймем, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться», — полагает адвокат.

Напомним, Михаил Ефремов вечером 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель грузовика скончался на следующее утро в больнице. За рулем Ефремов находился в состоянии опьянения, после в его крови обнаружили наркотики.Через четыре дня после аварии актер записал видеообращение, где прокомментировал случившееся. Артист извинился за случившееся и пообещал помочь семье погибшего.Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В его отношении возбудили уголовное дело по части статьи 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование дела уже завершилось.Эльман Пашаев ранее рассказывал, почему актер сел пьяным за руль. По словам представителя защиты, артист хотел помочь своему другу. Также адвокат опровергал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова. Кроме того, Пашаев говорил, что актер ничего не помнит после ДТП.