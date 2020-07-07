Летним верандам ресторанов и кафе в Новосибирске разрешили работать

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области в понедельник, 6 июля, губернатор Андрей Травников сообщил о частичном снятии ограничений на работу кафе и ресторанов.Карантин и режим самоизоляции в Новосибирске, когда отменятПо словам Андрея Травникова, с 6 июля летние веранды ресторанов, баров и кафе в Новосибирске могут начать работу при условии, что столы будут стоять друг от друга на расстоянии 1,5-2 метров. Обслуживать гостей в помещении по-прежнему запрещено.Глава региона подчеркнул, что все предприятия общепита проинформированы о необходимости соблюдать меры безопасности — персонал должен регулярно дезинфицировать места приёма гостей, носить маски и перчатки, измерять температуру, обеспечивать посетителей антисептиками.

На прошлой неделе новосибирские рестораторы провели в социальных сетях акцию с просьбой разрешить им возобновить работу, поскольку «запас прочности» за три месяца простоя у них оказался полностью исчерпан. Он обратились непосредственно к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Их поддержали тысячи горожан.Ограничения в Новосибирске снимают постепенно. Сейчас по-прежнему закрыты крупные торговые центры, фитнес-центры, развлекательные заведения — клубы, театры, концертные залы.До 1 августа в Новосибирске и области сохраняются социальное дистанцирование, обязательный масочный режим и запрет на проведение любых массовых мероприятий.