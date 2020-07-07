Оператор полигона в Бийске выступил против повышения нормативов отходы населения

Бийский полигон ТКО

Планы краевых властей понизить нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для населения продолжают вызывать бурные споры. Региональные операторы, которые собирают и вывозят мусор, выступают против снижения нормативов и заявляют, что их напротив нужно повысить. Однако представители полигонов, которые принимают ТКО, заявили, что решение властей оправданно, а регоператорам в первую очередь стоит организовать эффективную работу и не сваливать затраты на население.

Наиболее показательным примером конфликта регоператоров и арендаторов полигонов стала ситуация в Бийске, которая тянется уже более года. На объект, который находится в ведении ООО «Спецобслуживание плюс», свозят отходы из Бийска и Бийского района. Плата за его использование включена в тариф регоператора — ООО «Спецобслуживание-Центральное». Это предприятие в свою очередь должно перечислять контрагенту средства за услугу захоронения. Однако, по утверждению оператора полигона, это происходит не в полном объеме. Сейчас на эту тему идут судебные разбирательства.

Претензии к работе регоператора были и у властей, и у населения, а в ноябре 2019 года проблема уборки мусора достигла пика — в Бийске на семи контейнерных площадках, установленных мэрией, объявили режим ЧС. «В городе скопились кучи мусора, которые не вывозятся регоператором, и управляющие компании также не предпринимают меры по его вывозу», — объясняла тогда первый заместитель главы города Ирина Ломоносова.

Очередной виток конфликта последовал после того, как в мае текущего года на сайте Управления Алтайского края по государственном урегулированию цен и тарифов появился проект решения, которое установит новые нормативы накопления ТКО для физических и юридических лиц. В соответствии с действующим документом, принятым в октябре 2017 года, физические лица платят в зависимости от своего географического положения: для барнаульцев нормой считается накопление 0,180 куб. м отходов в месяц из расчета на одного проживающего, а для остальных жителей региона – 0,121 куб. м. Сейчас не разделяются многоквартирные и частные дома, благоустроенное и неблагоустроенное жилье — различие строится только на географическом принципе. Проект нового решения, который сейчас находится на стадии обсуждения, предполагает иной, усредненный, подход, подразумевающий отказ от территориального принципа. В нем закреплена норма для жителей многоквартирных домов — 0,1209 куб. м или 16,4061 кг на человека в месяц, и для проживающих в частных домах — 0,125 куб. м или 11,504 кг в месяц. Таким образом, в ведомстве решили, что норму накопления мусора жителями региона нужно снизить.

Однако регоператоры выступили резко против: по их мнению, норматив напротив нужно поднять, поскольку население якобы производит больше отходов, чем указано в документах. Их идея приведет к росту платы для населения, на которое и ляжет основная тяжесть мусорной реформы. Бийский оператор также активно поддержал эту позицию. «По факту нужно не понижать, а повышать. Мы проводили анализ, и у нас месячная норма накопления на человека выходила почти 0,2 куб. м за 2019 год. По юрлицам они все занизили, по некоторым видам деятельности чуть ли не в 2-3 раза», — приводил свое мнение директор ООО «Спецобслуживание-Центральное» Алексей Щербатов.

Однако заявления Щербатова разбиваются о доводы оператора бийского полигона, директора «Спецобслуживания плюс», депутата гордумы Олеси Тырышкиной. Она рассказала, что фактически «Спецобслуживание-Центральное» завезло на объект даже меньше отходов, чем предусмотрено действующим нормативом. Таким образом, разница, возможно, либо осталась на улицах города, либо ее вовсе нет. «Из расчета действующего норматива, на полигон только с города Бийска за 2019 год должно было поступить 108 тысяч тонн отходов. По факту зашло 46 тысяч тонн — менее половины объема ТКО, образованного по действующим нормативам. Возникает вопрос. Если норматив накопления низкий и люди якобы генерируют значительно больше мусора, который разрешено отвозить только на полигон, то либо оператор не довозит до нас какую-то часть, либо население попросту не производит столько отходов. Возможно, тариф завышен? С населения собирают плату за необразованные ими отходы?» — задалась вопросом Олеся Тырышкина. Она добавила, что регоператорам для начала нужно наладить эффективную работу, и тогда о росте нормативов можно забыть.

По словам собеседницы, позиция краевого управления о снижении норматива подкреплена исследованиями. «Введение данных нормативов приведет к упорядочению сложившейся ситуации на рынке обращения с отходами с целью реального отражения фактической ситуации с нормативами, лежащими в основе принятия территориальной схемы обращения с ТКО на территории края. Выражая свое отношении к рассматриваемому решению, мы опираемся исключительно на цифры, отражающие текущую ситуацию с объемом ТКО на территории Бийска», — отметила Олеся Тырышкина.

Представитель полигона также обратила внимание на то, что стихийные свалки в городе по-прежнему существуют. Ее возмущает, что эти отходы не доходят до места захоронения, а оператор потом должен ликвидировать их за отдельную оплату из бюджета города. Подобная ситуация, если пустить ее на самотек, имеет шансы привести к повторению ситуации с режимом ЧС.

Поговорить сторонам удалось на заседании Бийской гордумы. Но диалога не получилось. Представитель регоператора не смог ответить на вопросы о задолженности и количестве отходов, сделав упор на пандемию и якобы падающие платежи. Однако, по информации бийского рассчетно-кассового инфоцентра (ЕИРКЦ), собираемость платежей от бийчан превышает 80 %. Так в 2019 году только населению города начислили 94,6 млн рублей за вывоз ТКО, а заплатили они 77,3 млн.

Мэрия предпочла на данном этапе не вмешиваться в конфликт. Глава города Александр Студеникин лишь подчеркнул, что администрация не допустит повторения мусорного коллапса конца 2019 года и призвал оператора и полигон исполнять обязательства. Однако пока ситуация остается неопределенной, и если регоператор не изменит свою позицию, проблема мусора в Бийской зоне может серьезно усугубиться.