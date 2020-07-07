​36 новых случаев коронавируса обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения в республике достигло 4 823.

По данным оперативного штаба РТ, 1 новый случай завозной, остальные — контактные. 4 человека госпитализированы, 32 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Выздоровели всего 3 639 пациентов, в том числе 38 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 167. Умерли всего с начала эпидемии 18 человек (новых летальных случаев за сутки не зафиксировано).

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 21, Набережные Челны — 7, Высокогорский район — 2. По одному случаю — в Альметьевском, Бавлинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском и Пестречинском.

Заболевшие по возрастным группам: до 18 лет — 1 человек, от 18 до 30 — 4, от 30 до 50 — 15, от 50 до 60 — 6, от 60 до 70 — 7, от 70 до 80 — 3.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 368 случаев заражения коронавирусом, из них 29,9% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 694 230 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 463 880 человек, умерли 10 494. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (629), Ханты-Мансийский АО (283), Санкт-Петербург (278), Иркутская (245) и Свердловская области (226).