Кабмин поддержит приюты для животных

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Правительство поддержит приюты для животных, оказавшиеся в тяжелом положении из-за коронавируса, пишет Кремль.
«Определить меры государственной поддержки оказавшихся в сложной финансовой ситуации в результате введения ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции приютов для животных», — говорится в сообщении.
Такое поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. Меры должны быть разработаны до 1 ноября.
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