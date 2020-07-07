На ССК «Звезда» состоялась закладка названного в честь Назарбаева танкера типа «Афрамакс»

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На создаваемом по поручению президента Владимира Путина консорциумом во главе с «Роснефтью» судостроительном комплексе «Звезда» состоялась закладка танкера типа «Афрамакс». Судно названо в честь первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

В ходе торжественной церемонии генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко прикрепили к килевой секции будущего танкера памятную закладную табличку.

Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведётся строительство пяти танкеров. Головное судно серии спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовые испытания.

Танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн, длиной – 250 метров, шириной – 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России. Они оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A. «Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе в соответствии с высокими экологическими стандартами.

«Звезда» оснащена передовым оборудованием, позволяющим производить эти технологически сложные крупнотоннажные суда. На самой современной верфи России применяются высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные, а также 3D-моделирование.

Только судоверфь «Звезда» может выполнить такое сложное сооружение как атомный ледокол проекта «Лидер» нового поколения, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

«Большинство наших верфей были заложены зачастую ещё при царе или в раннее советское время, поэтому несут огромное количество «родимых пятен» старой, неэффективной инфраструктуры. Со «Звездой» — обратная ситуация. Верфь создана с нуля, у неё будет самый совершенный, самый большой на постсоветском пространстве сухой док, уникальные краны «Голиаф», огромное количество различного рода машиностроительного оборудования, как отечественного, так и закупленного за рубежом», — считает он.

Предполагается, что на «Звезде» будут построены 200 плавсредств, напоминает генеральный директор ИнфоТЭК-Терминал Рустам Танкаев.

«Самые технологически сложные и абсолютно неосвоенные другими нашими верфями виды морской техники, атомные ледоколы проекта «Лидер», которые станут гордостью отечественного судостроения. Фактически, мы стоим у истоков новой отрасли промышленности – тяжелого судостроения и базой для неё станет «Звезда», — отмечает эксперт.

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