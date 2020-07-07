Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Известный советский и российский музыкант Андрей Макаревич и его спутница израильтянка Эйнат Кляйн согласились на совместное интервью, в ходе которого пара призналась, что уже успела сыграть свадьбу. Из церемонии бракосочетания тайны не делали, просто журналисты как-то обошли стороной такое интересное событие.

Андрей Макаревич, невзирая на почтенный возраст, 66 лет, до сих пор пользуется популярностью среди разных женщин. В годы бурной молодости у артиста было три брака и несколько больших романов. Несмотря на расставание со своими многочисленными избранницами, он не разочаровался в любви. Подтверждение тому узаконенные отношения с Эйнат, которая является гражданкой Израиля.

Будущие муж и жена познакомились в Эфиопии. На тот момент Эйнат работала там гидом, а Андрей Вадимович приехал со своими друзьями в путешествие. В качестве экскурсовода у компании друзей была Кляйн. Андрей Вадимович неожиданно для себя понял, что он влюбился молодую, энергичную девушку.

У них завязалось общение, и Эйнат ответила звезде российской рок-сцены взаимностью. Буквально через несколько месяцев они сочетались узами брака. Торжество было скромным и проходило в Израиле по местным традициям.

Макаревич после свадьбы признался, что совершенно спокойно относится к церемонии бракосочетания. Он не первый раз уже женится, и никогда пышных свадеб не было. В основном это были небольшие домашние посиделки. Андрей Вадимович предоставил возлюбленной все организовать. Она изъявила желание устроить свадьбу в истинном еврейском стиле. На торжестве было около сорока человек близких и друзей из России и Израиля.

Ведущий «Смака» признался, что испытывает настоящее счастье, осознавая, что рядом с ним такая прекрасная женщина. Она его вдохновляет, за это Андрей Вадимович бесконечно благодарен жене.

Опасается Макаревич лишь того времени, когда придется по долгу расставаться из-за его концертной деятельности. Артист надеется, что в некоторых поездках его будет сопровождать жена. Вместе они смогут путешествовать, побывать в разных замечательных местах.

Макаревич признался, что на одном месте редко долго бывает, в основном он часто меняет локации из-за гастролей, путешествий и прочих поездок. Певец говорит, что как только границы между странами будут открыты, он не будет сидеть в своем загородном доме.