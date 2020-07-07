В Кремле отказались проводить амнистию в 2020 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не ведутся обсуждения во возможности амнистии осужденных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Амнистия в 2020 году, будет в июле или нет, новости»Нет, таких обсуждений нет», — сказал Песков.Ранее в Госдуму неоднократно вносили проекты постановлений об амнистии в связи с юбилеем Победы. В том числе, предполагалось освобождение осуждённых по «московскому делу». С 1995 года каждый юбилей Победы в Великой Отечественной войне объявляли амнистию, исключением станет 2020 года.Первым об амнистии в честь 75-летия Победы заявил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Еще в феврале он внес проект постановления, в котором предлагал полностью освободить от наказания осужденных за преступления небольшой и средней тяжести: несовершеннолетних, беременных женщин, воспитывающих в одиночку малолетних детей, инвалидов I и II групп, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет.

Также он предложил освободить от наказания тех, кто впервые осужден на срок до пяти лет, совершивших преступления до 18 лет и осужденных на срок до пяти лет за преступления по неосторожности. Шаргунов подчеркнул, что решение об амнистии принимается по каждому случаю индивидуально. Однако в Госдуме усомнились, что законопроект получит одобрение.Представители СПЧ заявили, что, помимо непосредственно амнистии существуют и иные разумные варианты, которые позволят правительству России заметно сократить тюремное население.В мае результаты исследования ВЦИОМ показали, что около половины россиян положительно относятся к идее объявить амнистию по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.