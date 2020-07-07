7 июля 2020 года отмечается несколько церковных праздников

Рождество Иоанна Предтечи – великий недвунадесятый православный праздник. В 2020 году он отмечается 7 июля. Полное церковное название праздника – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Он посвящен рождению святого Иоанна – крестителя Иисуса Христа.Какой праздник церковный сегодня, 07.07.2020Иоанн Предтеча родился в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы. Супруги были пожилыми и считали себя бесплодными. Однажды Захарии явился в храме Архангел Гавриил. Он предсказал ему рождение сына. Священник выразил недоверие, за что Архангел наказал его немотой. Захария вновь обрел дар речи на восьмой день после рождения сына Иоанна.После рождения Иисуса Христа царь Ирод приказал уничтожить всех младенцев в Вифлееме. Елизавета вместе с сыном Иоанном сбежала в пустыню. Там прошло его детство. В возрасте тринадцати лет Иоанн Предтеча начал проповедовать в пустыне и окрестностях реки Иордан. Проповедник приобрел славу. Его начали окружать ученики. Иоанн крестил людей в водах реки. Крещение символизировало покаяние и духовное очищение человека. Он предсказал приход Христа и крестил Иисуса.На 7 июля существуют церковные и народные запреты.В этот день Православная Церковь запрещает выполнять тяжелую физическую работу, злиться, ругаться.Запрещается отдавать, продавать, одалживать что-то из дома, подбирать найденные на дороге монеты или купюры – это может привести к бедности.

Нельзя обливать водой беременных женщин, детей и стариков. Считается, что их организмы чувствительны к нечистой силе, и она может им навредить.В ночь на Ивана Купалы не рекомендуется спать, чтобы не попасть во власть злых духов.В этот день нельзя обижать и бить домашних животных. Если ударить скотину, то она может не дать молока и не привести приплод.

По православному календарю праздник сегодня, 7 июля

По церковному календарю 7 июля поминают братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина, пострадавших за веру во время правления Максимиана (284-305).Братья, жившие в конце III — начале IV веков, были римскими воинами. Когда скифы напали на Рим, на поединок со скифским вождем Марофом, отличавшимся необыкновенной физической силой, было велено выйти Орентию.Орентий был христианином, как и шесть его братьев, поэтому перед битвой, помня о схватке Царя Давида с Голиафом, помолившись Господу, он победил скифского вождя в смертельном поединке и остановил нашествие скифов.Император на радостях устроил пир в честь храброго воина. Все присутствующие должны были принести жертву языческим богам. Орентий, объявив себя христианином, отказался совершить жертвоприношение.Когда Максимиан не смог ни уговорами, ни угрозами заставить храброго воина отказаться от своей веры, он приказал всех братьев-христиан, как преступников, сослать на Кавказ.В пути их всех замучили — последним умер Лонгин. Разыгравшейся бурей корабль с телом Святого вынесло на берег Пицунды, где мученика и похоронили.