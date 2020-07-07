Скончался художник Сергей Заграевский

Художник Сергей Заграевский, скончавшийся в понедельник из-за сердечно-сосудистой недостаточности, являлся отцом двух двух детей. Несмотря на это, он редко общался с ними. Об этом живописец перед смертью рассказал в эфире шоу «Пусть говорят».Заграевский был звездой и частым гостем данной телепередачи. Однако никто из зрителей или ведущих не догадывался о проблемах со здоровьем, которые мучали художника. За несколько месяцев до своей смерти мужчина сделал заявление в котором признался, что у него есть два внебрачных сына — Максим и Ян. По словам Заграевского, одному из них за 30, а второму пока лишь 16.

«Они, может быть, и не знают вообще, что я – их отец. Но я знаю и слежу за ними в соцсетях. Я понимаю, что им тяжело. Мне стыдно! Если я уйду из жизни, запомните: у меня есть еще два внебрачных ребенка», — сказал он в эфире шоу.Тело академика Российской академии художеств и участника сотен телепередач обнаружила его жена.Напомним, 6 июля художник и писатель Сергей Заграевский скончался. Он ушел из жизни в возрасте 55 лет. Он пришел в искусство в 1999 году и с тех пор полностью посвятил свою жизнь живописи, а также изучению истории архитектуры. Он также был создателем и руководителем Профессионального союза художников. Сергей Заграевский провел более десяти персональных выставок.