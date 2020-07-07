В России отмечается праздник Ивана Купала

Праздник Ивана Купала отмечают каждый год 7 июля. Нынешним летом он выпадает на вторник. Но основным считается вечер после захода солнца и ночь накануне знаменательной даты. Число, месяц и день совпадают с Рождеством Иоанна Предтечи, отмечаемым церковью.Приметы на Ивана КупалаВ течение столетий наши предки научились следить за природой и определять будущее по живым существам, растениям, погодным явлениям. Предсказания нужно было замечать по определенным дням, одним из которых является 7 июля:Если на Ивана Купала идет дождь, в скором времени ожидается жара.Много звезд на небе в мистическую ночь и обильная роса на следующее утро предвещали богатый урожай.Услышать пение сверчка – к хорошим событиям.Кукушка кукует – к холодной осени.

Традиции

Утром на Ивана Купала собирали травы и плести венки. В это время по поверьям растения набирают полную силу. Девушки собирали полевые травы и цветы, плели из них венки, которые надевали на голову и ходили так целый день.Если вечером венок оставался на голове девушки и не был украден во время игр, то его вместе с зажженной лучиной или свечой отправляли плавать по реке, загадывая при этом заветное желание. Чем быстрее и дальше уплывёт венок, тем скорее сбудется желание.Чтобы здоровье было крепким, с веником из трав, собранных на Ивана Купала парились в бане. Незамужние женщины, после такой процедуры могут ещё узнать, где живет их суженый. Для этого, выйдя из бани, нужно кинуть веник за спину. Куда будет показывать ручка веника, оттуда жениха и жди.Не стоит в этот день продавать, отдавать, занимать что-нибудь, в народе считали, что из-за этого семья может обеднеть. А если человек найдет на дороге деньги — даже крупную сумму — ему ни в коем случае нельзя их брать.