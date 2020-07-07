В России продлили запрет на международные авиарейсы

Федеральное агентство воздушного транспорта уведомило руководителей аэропортов и авиакомпаний о продлении запрета на въезд в Россию граждан иностранных государств и лиц без гражданства.Когда разрешат международные авиарейсы в РоссииВ телеграмме, разосланной Росавиацией, сообщается, что новое требование действует до 23:59 по местному времени 31 июля 2020 года.Ранее ведомство предлагало Роспотребнадзору частично возобновить авиарейсы в те страны, где эпидемиологическая обстановке не вызывает тревоги, начиная с государств СНГ, однако власти пока не приняли такого решения.Напомним: из-за пандемии коронавируса правительство РФ приостановило международное воздушное сообщение с 27 марта. Как только запрет будет снят, Росавиация известит об этом всех причастных к организации полетов.Как поясняют специалисты федерального агентства, новая ограничительная мера не касается возможности наших граждан выехать в зарубежные страны. С июня РФ могут покинуть лица с двойным гражданством, видом на жительство, а также те, кто имеет действующие визы на учебу, работу, лечение.

Известно, что соответствующее распоряжение было подписано премьером Мишустиным 8 июня. Ослабление ограничений действует и в отношении иностранцев, которым по объективным причинам надо попасть в нашу страну.Ситуацию с остановкой международных полетов на днях прокомментировал бывший главный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы Онищенко. Он считает неправильным запрещать все маршруты, есть страны, куда сегодня можно и нужно летать, прежде всего, государства со схожей эпидемиологической ситуацией.По мнению парламентария, пока должны быть категорически исключены полеты в Латинскую Америку и США. А вот для Белоруссии, стран Европы, Турции,Таиланда, Египта, Индонезии и некоторых других запрет уже можно снимать, чтобы не усугублять ущерб экономике отрасли, а также пойти навстречу пожеланиям сограждан.