У Новограді-Волинському підліток застрелився із батькової рушниці

У Житомирській області на околиці села Майстрів 13-річний підліток без відома батька взяв його мисливську рушницю, втік з дому і застрелився.

Тіло хлопця знайшли наступного ранку після зникнення. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Хлопчина зник напередодні ввечері, 4 липня, а знайшли його наступного ранку з простреленою головою. Рідні запевняють — конфліктів у сім’ї не було.

«Артем був слухняним хлопцем, ніколи не ходив нікуди без дозволу, кажуть рідні. А тут зник», — каже бабуся хлопця.

Батьки і рідня підлітка шукали його усю ніч, а знайшли на ранок і у напівзакинутій будівлі часів Другої світової війни. Хлопець був уже мертвий, а поряд лежала батьківська мисливська рушниця та телефон.

У поліції з’ясували, що підліток був учасником однієї з груп у соцмережах, де схиляли дітей до суїциду.

«Від знайомих, друзів нам стало відомо, що хлопець перебував у одній із таких суїцидальних груп», — повідомила пресофіцерка Новоград-Волинського райвідділу поліції ГУНП у Житомирській області Інна Вовченко. Однак рідним важко в це повірити. Кажуть хлопець, не часто сидів у соцмережах.

Натомість на телефони батьків і друзів від хлопця прийшли смски, в яких він прощався.

«Всім написав пока, і друзям і мамі», — розповіла бабуся Артема. Повідомлення налякали рідних. А ще вони побачили, що сейф, де лежала батьківська мисливська рушниця, відкритий. Батько загиблого каже, зброя була у сейфі, закрита на ключ. Він і гадки не мав, що син знає, де прихований ключ.