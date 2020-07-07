Жители Алтайского края разгар пандемии просят губернатора открыть фитнес-клубы

На сайте Оnlinepetition.ru опубликована петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, с просьбой разрешить деятельность фитнес-центров, которые уже несколько месяцев стоят закрытыми. Авторы обращения уверяют, что шансов заразиться коронавирусной инфекцией в спортзале гораздо меньше, чем в аптеке или автобусе, а людям необходимы физнагрузки для поддержания здоровья, которые сейчас недоступны. Однако стоит отметить, что петиция появилась как раз тогда, когда в крае наметился тренд на взрывной рост заболеваемости COVID-19, и общественность, скорее, готовится к ужесточению мер со стороны властей. По некоторым сведениям, глава региона может подписать соответствующий указ уже 7 июля.

Авторы петиции настаивают, что фитнес-клубы уже находятся на грани банкротства, а их сотрудники сидят без денег, поскольку организации закрыты более трех месяцев. В связи с этим они обратились к губернатору с просьбой дать им возможность вернуться к работе. Как сказано в обращении, в тренажерных залах люди выполняют упражнения минимум в 2 м друг от друга, то есть соблюдается социальная дистанция. Кроме того, каждый человек имеет возможность обработать снаряд перед использованием, тогда как в общественном транспорте, в магазинах и на уличных площадках такой возможности нет, то есть это, по мнению авторов, более опасные места для заражения. Они также подчеркивают, что фитнес-клубы оснащены вентиляцией и окнами, что позволяет в постоянном режиме проветривать помещения.

В обращении также отмечают, что без занятий спортом у людей ухудшается здоровье и иммунитет, начинают напоминать о себе долго не проявляющиеся хронические заболевания. Авторы петиции упоминают, что во многих регионах были разрешены тренировки российских спортсменов во время всего периода ограничительных мер, а в большинстве работу фитнес-клубов уже разрешили. «При этом нет информации ни в одном регионе о вспышке, либо заражении в фитнес-клубе. Также стоит отметить, что человек с недомоганием или больной не пойдет на тренировку, однако в магазин или в общественный транспорт вполне может пойти, так как ему нужно покупать продукты и т.п. Уличные площадки (спортивные и детские) посещает большое количество людей, так же, как и пляжи, где никто ничего не обрабатывает. То есть контактов людей предостаточно, в котором фитнес выглядит намного более безопасным занятием. Просим скорейшего открытия фитнес-клубов», — заключили представители индустрии. На момент публикации данное обращение подписало более 800 человек.

Между тем в Алтайском крае пока рано говорить о выходе из пандемии. Количество заболевших в последние дни серьезно растет. В связи с этим власти Алтайского края могут в ближайшее время ужесточить ограничительные меры, которые только начали ослаблять. По сведениям источников ИА «Банкфакс» губернатор Виктор Томенко готовит для этого соответствующий приказ. Таким образом, инициатива собственников фитнес-центров выглядит несвоевременной.